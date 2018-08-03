У Євгена Петросяна роман з 29-річною асистенткою – ЗМІ

Фото: Євген Петросян (facebook.com/Евгений-Петросян)

Роман триває вже кілька років

72-річний гуморист Євген Петросян вже кілька років перебуває у відносинах зі своєю 29-річної асистенткою Тетяною Брухуновою. Про це повідомляє російське видання Super.

Видання зазначає, що новина про те, що зоряна пара Євгена Петросяна та Олени Степаненко вирішили розлучитися, оточення гумористів не здивувала, бо всі знають, що у Петросяна роман з іншою жінкою.

Про розлучниці відомо, що вона приїхала до Москви з Тули майже 10 років тому, вступила до МДУКМ, де вивчала менеджмент. Потім вона потрапила в театр Петросяна в якості помічниці директора артиста. А коли директор помер два роки тому, вона стала асистенткою самого автора "Сміхопанорами".

Тетяна Брухунова всюди супроводжує Петросяна і в її соціальних мережах можна побачити досить знімків з закордонних курортів, де вона ймовірно знаходиться зі своїм начальником.

В інтерв'ю Бруханова неодноразово говорила про свого шефа з захопленням та розповідала про те, що він любить, куди ходить, де любить відпочивати і яку кухню віддає перевагу: "Мій бос — бібліофіл", "Євген Ваганович намагається відвідувати тренажерний зал", "Шеф віддає перевагу відпочинку на спа-курортах", "Йому близька італійська і французька кухня".

Фото: Тетяна Брухунова (Facebook.com/bruhunova)

В оточенні Петросяна відзначають, що за останні кілька років гуморист змінився. Він став тягнутися до гламурного сучасного життя, відвідувати модні місця, помолодшав і обзавівся особистою сторінкою в Instagram.

72-річного Петросяна неодноразово бачили з Брухуновою під час вечерь в московських ресторанах, а також під час відпочинку в Підмосков'ї. Оточення гумориста навіть вважає, що рудоволоса апетитна жінка дуже схожа на Олену Степаненко в молодості.

Відео: У Петросяна молода коханка (YouTube/Super)

До речі, ми повідомляли про те, що знаменита пара гумористів, яка бувала в Криму, розлучається.

Слухання в суді призначено вже на 6 серпня. Олена Степаненко є четвертою дружиною Євгена Петросяна. Вони познайомилися в 1979 році, а одружилися в 1985 році.

А раніше ми писали про те, чому разводяться Шнурів і Матильда.

Відео: РБК-Україна