"Їй же боляче!": Тіна Кароль розкрила таємниці закулісного життя

Зірка показала дуже болючий процес

Відома українська співачка Тіна Кароль продемонструвала, як створюються спеціальні вушні монітори. Відео співачка опублікувала на фан-сторінці в Instagram.

Українська співачка і тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль показала, як мучать її вухо для того, щоб створити зліпок вушного монітора. Весь процес був знятий на відео і судячи з реакції зірки, ця процедура малоприємна.

Співачка кривиться, а фахівці лізуть їй у вухо спеціальними інструментами, щоб зробити зліпок для вушного пристрою. У якийсь момент Тіна Кароль навіть кричить від болю.

"Спеціальні монітори виготовляються по зліпках вух. Результат проектування дозволяє досягти найкращого комфорту, фіксації і звучання, які дають новий рівень насолоди музикою. Дизайн кожної моделі можна змінити — вибрати колір корпусу, вибрати форму", - йдеться в описі до ролика.

Публікація від Тіна Кароль (@tinakarol_fantina) 3 Липня 2018 в 9:07 PDT

Користувачі поспівчували співачці і зазначили, що їй, напевно, боляче.

"Ви офігіли? Їй же боляче, якщо ви не знали", - написала прихильниця.

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

До речі, Тіна Кароль вразила шанувальників ультрамодним чином.

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