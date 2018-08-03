"Фанатична мама": в мережі опублікували перші кадри прогулянки Світлани Лободи з дочкою

Фото: Світлана Лобода (facebook.com-lobodaofficial

Співачка відмовляється від концертів заради дітей

Журналістам вдалося дізнатися, де ховається співачка Світлана Лобода зі своєю новонародженою дочкою Тільдою. Про це повідомляє Super на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Дочці Світлани Лободи Тільді – вже виповнилося два місяці. За цей час в мережі не з'явилося жодної фотографії новонародженої дівчинки, а сама співачка ретельно приховує дитину від сторонніх очей.

Виявилося, що Тільда знаходиться зараз в Підмосков'ї. Зараз Світлана Лобода там гостює в заміському будинку своєї бабусі разом з обома дочками – двомісячною Тільдою і 7-річної Євою.

Артистка повністю присвятила себе материнству і відмовляється від десятків привабливих пропозицій про концертах та виступах на корпоративних вечірках.

На знімках, які вдалося зробити журналістам, видно, як Світлана Лобода гуляє з коляскою, в якій маленька Тільда, а також є 7-річна Єва.

Публікація від SUPER (@super.ru) 2 Серпня 2018 в 10:30 PDT

З'ясувалася ще одна цікава деталь. Після народження Тільди, Світлана Лобода поставила жорстку умову промоутерам свого концертного туру. Вона зажадала кожні два дні повертатися додому, щоб мати можливість проводити час зі своїми дітьми.

В оточенні співачки розповідають, що дітей вона ставить вище свого робочого графіка.

"Света — фанатична мама і не хоче пропускати жодної миті розвитку і дорослішання своєї дитини, тому жертвує своїм розписаним на рік вперед графіком і ставить у пріоритет дитини" - так пояснюють рішення Світлани в її оточенні.

До речі, Світлана Лобода здивувала шанувальників фотографією з відомим одруженим артистом. На знімку співачка з ним стоїть в обнімку.

А також ми писали про те, що артистка пояснила, звідки в доньки таке незвичайне ім'я.

Відео: РБК-Україна