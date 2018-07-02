"Файна до холєри": Леся Нікітюк вразила фанів відвертими фото в бікіні

Леся Нікітюк на відпочинку в Грузії продовжують дивувати шанувальників
Популярна українська провідна Леся Нікітюк нещодавно вирушила на Грузію, Батумі. На своїй сторінці Instagram вона поділилася з шанувальниками відвертими знімками з відпочинку.
Судячи з фото, зірка вирішила відпочити в басейні або зайнятися спа-процедурами.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Леся постала перед шанувальниками у гарному купальнику бежевого кольору з аплікаціями з рожевих квітів. Такий образ підкреслив струнку фігуру телеведучої.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Смачнна грузинська хінкалина", - жартівливо підписала фото Никитюк.
Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі соцмережі були в захваті від такого наряду улюбленою телеведучою.
"Красиво"; "гарна чортиця"; "ох і пощастить комусь", - пишуть фани зірки.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
"Леся - ти просто бомбезна. Файна до холери", - додали юзери.
Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)
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