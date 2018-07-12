"Фітнес-богиня": Ані Лорак похизувалась спортивною фігурою (фото)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Зірка поділилася з шанувальниками новим знімком

Українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в РФ і практично живе там, продемонструвала спортивну фігуру. Відповідним знімком зірка поділилася на своїй країні в соціальній мережі Instagram.

"Ну що? Ви готові побачити мої улюблені вправи?" - підписала фото співачка.

На знімку Ані Лорак позує з зібраними в хвіст волоссям. На ній надіта спортивна форма, а поруч видно млинці для штанги.

Скріншот (instagram.com/anilorak)

"Ти так схожа на тигра", - пишуть в мережі.

"Фітнес-богиня", - відзначили користувачі.

"Дуже красива. Моя діва", - захопилися в коментарях.

"Боже, яка ти принадність. Я не тільки захоплююся, я люблю тебе" - розсипалися в компліментах користувачі.

"Це як раз той випадок, коли в людині все прекрасно ..." - додали в мережі.

Раніше Ані Лорак розчарувала шанувальників новим Селфі.

Багато відзначили, що ракурс співачка вибрала невдале. Та й обличчя виглядає занадто втомленим.

На фото Лорак позує в білій курточці, яка трохи прикриває підборіддя співачки. Волосся Лорак зібрала в пучок. При цьому в цей раз на обличчі опальної виконавиці - мінімум косметики.

Diva Ані Лорак