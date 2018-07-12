"Фітнес-богиня": Ані Лорак похизувалась спортивною фігурою (фото)

Зірка поділилася з шанувальниками новим знімком
Українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в РФ і практично живе там, продемонструвала спортивну фігуру. Відповідним знімком зірка поділилася на своїй країні в соціальній мережі Instagram.
"Ну що? Ви готові побачити мої улюблені вправи?" - підписала фото співачка.
На знімку Ані Лорак позує з зібраними в хвіст волоссям. На ній надіта спортивна форма, а поруч видно млинці для штанги.
Скріншот (instagram.com/anilorak)
"Ти так схожа на тигра", - пишуть в мережі.
"Фітнес-богиня", - відзначили користувачі.
"Дуже красива. Моя діва", - захопилися в коментарях.
"Боже, яка ти принадність. Я не тільки захоплююся, я люблю тебе" - розсипалися в компліментах користувачі.
"Це як раз той випадок, коли в людині все прекрасно ..." - додали в мережі.
Раніше Ані Лорак розчарувала шанувальників новим Селфі.
Багато відзначили, що ракурс співачка вибрала невдале. Та й обличчя виглядає занадто втомленим.
На фото Лорак позує в білій курточці, яка трохи прикриває підборіддя співачки. Волосся Лорак зібрала в пучок. При цьому в цей раз на обличчі опальної виконавиці - мінімум косметики.
Diva Ані Лорак