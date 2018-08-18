Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних актрис 2018 року

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Дохід самої высокооплчачиваемой актриси цього року склав більше 40 млн доларів

Всмирно відоме ділове видання Forbes опублікувало список найбільш високооплачуваних актрис 2018-го року. Перше місце посіла білявка Скарлетт Йоханссон. Її дохід за минулий рік склав немислимі 40,5 млн доларів.

Як повідомив журнал, більшу частину доходу Йоханссон принесла участь у зйомках кіноциклу "Месники", заснованого на коміксах Marvel.

Фото: Скарлетт Йоханссон (РБК-Україна)



У минулому році на лідируючій позиції рейтингу популярних актрис за версією Forbes перебувала Емма Стоун, чий річний дохід склав 26 млн доларів. Але на цей раз Емма не змогла потрапити навіть в першу десятку найбільш високооплачуваних актрис світу.

Почесне друге місце посіла Анджеліни Джолі, від якої Йоханссон "пішла" з пристойним відривом. Незважаючи на невдачі в особистому житті і проблеми з своїм нестабільним душевним станом, Джолі вдалося заробити 28 млн доларів.

Фото: Анджеліна Джолі (Кадр з відео YouTube/Папараці ТБ)

Протягом кількох років багатодітна мати Джолі відмовлялася від регулярних кинопропозицiй, але з недавніх пір вона повернулася в кінематограф. Це не в останню чергу пов'язано з її екс-чоловіком Бредом Піттом, який, за словами Анджеліни, не поспішає допомагати їх дітям. Як стверджує тендітна Джолі, їй доводиться нести на собі цей тягар.

Трійку лідерів завершила суперниця, в минулому, суперниця Джолі - Дженніфер Еністон. Дохід якої за минулі 12 місяців склав 19,5 млн доларів. Останнім часом Джен стала все рідше з'являтися в сценах великого кіно, однак, її, як і раніше, дуже люблять рекламодавці, які із завидною постійністю роблять актрисі дуже вигідні пропозиції.

Фото: Дженніфер Еністон (facebook.com thejenniferanistonpage)

В заповітну десятку елітного видання також увійшли Дженніфер Лоуренс (її дохід за минулий рік склав 18 млн доларів), Різ Візерспун (16,5 млн), Міла Куніс (16 млн), Джулія Робертс (13 млн), Кейт Бланшетт (12,5 млн), Мелісса Маккарті (12 млн), Галь Гадот (10 млн).

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