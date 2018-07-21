Фреймут у трамваї роздавала пенсіонеркам курей-гриль та подушки (відео)

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведуча знімала нову серію своєї програми

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут відзначилася новим перфмансом, в ході якого постала перед фанатами в образі стюардеси в трамваї. Відповідне відео вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, на ньому можна помітити телеведучу в незвичному для себе образі стюардеси. Примітно, що зйомка проходила не на борту літака, а в одному зі столичних трамваїв.

В ході свого виступу Фреймут розповіла пасажирам, де знаходяться зони виходу, а також визначила людей, які проїжджають на сидіннях "першого класу". Також вона роздала пенсіонерам й іншим пасажирам продукти у вигляді яблук і куркей-гриль з апельсинами, а також спеціальні надувні подушки для комфортабельної поїздки.

Також уточнимо, що на відео можна зауважити колишню ученицю проекту "Школа панянок" Дарину Куровскую.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 21 Лип 2018 р. о 2:01 PDT

Відео: Фреймут у трамваї (instagram.com/freimutolia)

Звернемо увагу, що дії телеведучої сподобалися далеко не всім прихильникам.

"Фігня якась. Здається, я зрозуміла – в Олі мало шанувальників. І вона, таким чином, піариться. Хоче показати, яка вона гарна", - сказала користувач Sofi_tn.

"Що за дичина. Олю дуже люблю, хотілося б осягнути сенс того, що відбувається", - підкреслила юзер Катя Куріпка.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

До речі, популярна телеведуча і "ревізор" Ольга Фреймут продовжує інтригувати своїх шанувальників швидким виходом нового шоу, задум якого досить унікальний. Так, в рамках нового проекту під назвою "ОЛЯ", Фреймут розшукує і навідується "в гості" до своїх хейтерів. Тобто людей, які залишали під її відео або постами в соцмережах погані відгуки про неї саму. Ведуча намагається розібратися з конкретним кривдником, чому він чи вона так думає.

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