Герцогиню Меган Маркл висунули на престижну премію

Для колишньої актриси це останній шанс

Герцогиню Сассекску Меган Маркл, дружину принца Гаррі, номінували на кінопремію "Еммі" за роль в останньому сезоні серіалу "Форс-мажори". Про це повідомляє видання The fix.

Герцогиню Сассекскую, дружину принца Гаррі, Меган Маркл висунули на здобуття кінопремії "Еммі" за роль в серіалі "Форс-мажори". Це перший випадок, коли на престижну кінопремію номінували члена королівської сім'ї.

Відомо, що колишня актриса номінована в категорії "Краща драматична актриса". Крім неї в номінації беруть участь Алексіс Бледель, серіал "Розповідь служниці", Кріссі Метц, серіал "Це ми", Софі Тернер і Мейсі Вільямс, "Гра престолів".

Раніше Меган Маркл вже висували на здобуття кінопремії, але вона жодного разу так їх і не отримала. А в 2018 році майбутня герцогиня відмовилася від кар'єри актриси, так як зібралася заміж за британського принца Гаррі.

Кенсінгтонський палац поки не коментує ситуацію. Також невідомо, чи буде присутня Меган Маркл на церемонії вручення премій "Еммі", яка має відбутися у вересні 2018 року.

До речі, Меган Маркл вийшла у світ з королевою Єлизаветою II.

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