Гімн літа 2018: названий головний хіт сезону (відео)

Скріншот з кліпу (youtube.com/SelenaGomez)

Пісня співачки про колишнього бойфренда стала хітом літа

Пісня відомої американської співачки Селени Гомес "Back to you" стала гімном літа цього року. Про це повідомляється у виданні Rolling Stone.

Виконавиця випустила пісню на початку червня. Вона стала одним із саундтреків серіалу "13 причин, чому".

Багато припустили, що трек присвячений Джастіну Біберу, з яким співачка відновила стосунки, які тривали, однак, недовго. Це сталося в листопаді 2017 року, але вже в травні наступного пара розлучилася, а Бібер незабаром повернувся до своєї обраниці Хейлі Болдуін.

Відео: Selena Gomez - Back To You (youtube.com/SelenaGomez)

Варто відзначити, що більш ніж за місяць кліп на пісню набрав майже 100 мільйонів переглядів на офіційному каналі Селени Гомес в YouTube.

У минулому році гімном літа видання проголосило пісню пуерторіканського музиканта Луїса Фонси Despacito. Пісня стала світовим хітом. Сингл очолив чарти Австрії, Аргентини, Великобританії (UK Singles Chart), Венесуели, Німеччини, Італії, Колумбії, США, Франції, Чилі, Швеції, Еквадору та багатьох інших країн.

Раніше ми повідомляли про те, що відомий американський співак Джастін Бібер підтвердив чутки про заручини з супермоделлю і ведучою Хейлі Болдуін.

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