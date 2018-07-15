"Дурний і безглуздий": в мережі Анну Сєдокову присоромили за новий кліп (відео)

Кадр з відео YouTube-каналу Anna Sedokova

Прихильники вважають, що побачене — огидно

Анна Седокова опублікувала у своєму YouTube-каналі відео з кліпом, який був знятий на пісню "Ні слова про нього". Незважаючи на те, що за 5 днів кліп набрав понад 910 000 переглядів, більшість коментаторів негативно прокоментували побачене.

У кліпі екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Седокова приходить в клуб, де її спокушають сексуальні дівчата. В кінці кліпу вона піддається спокусі і цілується з однією з них. Зміст кліпу, на думку деяких фанатів в тому, що Седокова закрилася від чоловіків і перейшла "на той бік".

Відео: Анна Седокова - Ні слова про нього (YouTube.com/Anna Sedokova)

В коментарях здебільшого користувачі були задоволені побаченим. Можливо задумка шедевра була настільки геніальна, що не лежала на поверхні, а можливо кліп дійсно був знятий, як зазначено у коментарях, для школярів.

"Седокова закрила Світ інших чоловіків", "Все нічого, але от тільки текст для дівчаток підлітків "цілуватися з іншими хлопцями"...ну прям ображена школярка", "Сором і ганьба. Здається я отупів поки це дивився", "Сенс? Вибачте, але відчуття після перегляду – шал*ва на шал*ві шал*вою поганяє. Для кого цей кліп? Для 15-ти річних рукоблудів?", "Жах, чекала від тебе більшого, ніж просто голі баби", "Без образ, але кліп дурний і безглуздий, для юної співачки він може бути і підійшов би, але для такої зрілої жінки необхідний інший сюжет. Кліп ні про що", "найгірший кліп, який тільки могли зняти... з такою сексуальною і красивою Сєдоковою...", " Ось це піз*єц! Аня - херовая актриса. Це раз. Що за потвору вона цілує - це два! Не могли під стать Ганні знайти гарну сексуальну жінку, щоб хоча б не хотілося блювати?! Кліп про хлопців, в результаті цілується зі страшною бабою весь кліп! І нафіга так неприродно зображати поцілунки? Жах якийсь. І кому ідея прийшла зняти такий треш??А в кінці вони прям сосуться!!!((( Аня явно хотіла зробити фурор! В загальному можу сказати, що людську багатоніжку і то приємніше дивитися, ніж це г**!", — прокоментували побачене фанати.

Скріншоти коментарів під відео (YouTube.com/Anna Sedokova)

Нагадаємо, що Сєдокова заінтригувала прихильників загадковим фото.

Відео: (video.rbc.ua)