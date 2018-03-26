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Голлівудська зірка з України знову вагітна

STYLERЗірки        26.03.2018 - 18:25
Фото: Актори (instagram.com-ashtonmila)
Фото: Актори (instagram.com-ashtonmila)

Міла Куніс чекає третю дитину

Відома американська акторка з українським корінням Міла Куніс знову вагітна. Про те, що голлівудська зірка та її чоловік - актор Ештон Катчер нібито чекають на третю дитину, передає gossipcop.com з посиланням на близьку подругу актриси.

За її словами, зірка особисто розповіла їй про вагітність.

Чутки про вагітність актриси з'явилися досить давно, оскільки останнім часом зірка рідко з'являється на публіці. А коли Куніс все ж помічена шанувальниками, то вона одягнена в мішкуватий одяг, який приховує фігуру.

Варто відзначити, що Куніс і Катчер поки не коментують чутки про поповнення в сім'ї.

Фото: Міла Куніс і Ештон Катчер (instagram.com-kunismilax)

Нагадаємо, зірки одружилися влітку 2015 року. Актори виховують дочку Уайатт Ізабель, народжену в 2014 році, і сина Димитрія Портвуда, народженого в 2016-му.

Раніше Міла Куніс і Ештон Кутчер додали романтики у хокейний матч.

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Теги: вагітність, Голлівуд, Міла Куніс, Ештон Кутчер
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