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Голлівудська зірка з України показала дітей (фото)

STYLERЗірки        02.07.2018 - 13:56
Фото: Мілла Йовович (instagram.com/millajovovich)
Фото: Мілла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Актриса поділилася зворушливими фото

Відома голлівудська актриса – уродженка Києва Мілла Йовович показала своїх старших дочок. Відповідні фото з дітьми зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На одному зі знімків 42-річна актриса показала молодшу дочку - трирічну Дешіел Едан, народжену в квітні 2015 року. 

На іншому фото зірка зображена зі старшою донькою – десятирічною Евою Габо Андерсон, народженою в листопаді 2007 року.

 

Фото: Мілла Йовович з дітьми (instagram.com/millajovovich)

Батьком дівчаток є режисер Пол Андерсон, за якого Йовович у 2009 році вийшла заміж після семи років стосунків.

Скріншот поста (instagram.com/millajovovich)

Раніше голлівудська зірка з України похвалилася фігурою в купальнику. На знімках 38-річна актриса позує у відкритому чорно-білому бікіні.

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Теги: актриса, Мила Йовович
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