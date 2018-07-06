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Голлівудська зірка з України прикрасила обкладинку модного глянцю (фото)

STYLERЗірки        06.07.2018 - 15:26
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Знаменита актриса поділилася яскравим знімком

Відома голлівудська актриса і модель українського походження Ольга Куриленко прикрасила обкладинку модного американського глянцевого журналу Vanity fair. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На знімку 38-річна Куриленко позує в рожевій шубі. Шию моделі прикрашає масивне кольє кольору фуксії.

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Скріншот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Знімок прокоментували в мережі:

"Чудова! Запаморочлива!".

"Чудова!".

"Дуже красива!".

"Чудове фото".

"Леді в червоному".

"Красуня".

Скріншот коментарів (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Скріншот поста (instagram.com/vfldn)

Ольга Куриленко народилася 14 листопада 1979 року в Бердянську Запорізької області. Коли українці було 16 років, вона переїхала в Париж і пізніше підписала контракт з агентством Madison. Вже у 18 років Куриленко з'явилася на обкладинках модних глянців, зокрема Vogue, Glamour, ELLE і Marie Claire. Актриса стала відома завдяки ролі дівчини легендарного Джеймса Бонда в 22-му фільмі про агента 007, головну роль в якому виконав Деніел Крейг.

Раніше Ольга Куриленко похвалилася фігурою в купальнику.

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Теги: актриса, Ольга Куриленко
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