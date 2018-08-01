Блакитноокий блондин: в мережі показали маленького Винника (фото)

Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Знімок опублікували з нагоди дня народження зірки

У мережі показали, як виглядав популярний український співак Олег Винник в дитинстві. Відповідне фото опублікували шанувальники з нагоди дня народження зірки на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"З святом! Яскравих, довгих творчих літ! Невичерпної енергії, благополуччя, щасливих миттєвостей та нових суперхітів!" - побажали 45-річному кумиру фанати.

Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

На чорно-белоый фотографії маленький Олег Винник позує в білій сорочці, безрукавці з вишивкою і брюках. При цьому погляд у блакитноокого блондина дуже сумний.

Скріншот поста (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

до Речі, стало відомо про слабкості Винника, які він приховує.

"Пан Винник хоче жити красиво. Для цього він подає ту картинку, яка подобається населенню. А наші люди люблять здорових, красивих, одиноких – ось він і дає таку картинку. У свою велич і виключність легко повірити. Хочеться вірити, що цій людині вдасться витримати славу, покриту мідними трубами і золотом", - зазначив психолог Єгор Тополов.

Нагадаємо, що Styler зібрав для вас топ-5 суперхітів Олега Винника - зіркового артиста, який зачарував своїми піснями тисячі українок.

Також зовсім недавно Винник відверто розповів, як ставиться до свого віку.

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