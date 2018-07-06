"Пишаюся країною, де народжуються такі таланти!" Українці оцінили новий альбом одеської групи

Юлія Запорожець і її команда порадували фанів новим релізом

Одеська група JULINOZA, яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення 2018, зробила подарунок шанувальникам в честь дня народження своєї харизматичної вокалістки Юлії Запорожець. Так, 4 липня колектив презентував новий альбом "I AM RIFF".

За словами музикантів, назва платівки повинна викликати асоціації з морським рифом, а також відсилає до фундаменту композицій платівки.

Родзинкою нового альбому JULINOZA є електронне звучання і насичена музична колористика (спів птахів, китів, імітація гудків кораблів тощо).

"В тематиці пісень зачіпаються вічні теми пошуку себе і свого шляху, роздуми на теми буття і небуття, де фантасмагоричні сили природи розкривають таємниці нашого всесвіту", - кажуть музиканти про своє творіння.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Українські меломани вже оцінили нове творіння JULINOZA.

"Це один із найколоритніших альбомів найколоритнішої української співачки! Пишаюся нашою країною, де народжуються такі таланти!" - написав один з користувачів.

"Дуже круто! Так тримати, Юля!" - додав інший користувач.

На сьогоднішній день JULINOZA є учасником і лауреатом багатьох міжнародних фестивалів сучасної музики, а неординарні композиції колективу можна почути не тільки на радіостанціях нашої країни, але і за кордоном.

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Відео: РБК-Україна