"Пишаюся, що живу з тобою в один час": лідер гурту "Бумбокс" отримав емоційного листа від Сенцова (фото)

Фото: Андрій Хливнюк (РБК-Україна)

Музикант отримав особистий лист від політв'язня режисера

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк отримав лист від політв'язня режисера Олега Сенцова. Новиною музикант поділився на своїй сторінці у Facebook.

У листі режисер дякує лідера групи "Бумбокс" за його музику. Олег Сенцов вважає, що Андрій Хливнюк створив шедевр і попросив його створювати їх і далі.

Фото: Лист Олега Сенцова (facebook.com/Андрій Хливнюк)

Коментуючи лист політв'язня, Хливнюк зазначив, що він пишається тим, що живе з такою людиною в один час.

"Сьогодні я отримав лист від Олега Сенцова, людини, яка просто бореться за правду, ціною свого здоров'я, свободи і самого життя! Я пишаюся тим, що живу з тобою, брат, в один час! Буду намагатися робити все можливе і неможливе для того, щоб ти і всі наші опинилися на волі. Побачимося!!!" - написав Хливнюк.

Скріншот поста (facebook.com/Андрій Хливнюк)

Нагадаємо, лідер гурту "Бумбокс" підтримав Сенцова зі сцени Atlas Weekend.

Під час виступу Хливнюк разом з людьми кілька разів прокричали "Free Oleg Sentsov", а на екранах сцени з'явилося велике зображення самого режисера.

"Він вже більше 50 днів голодує в знак протесту. Я попрошу вас, коли ця музика закінчиться, розповісти тим вашим друзям, хто нічого не знає про це. Якщо ви думаєте, що я цькування тут пропаганду - дізнайтеся більше про цьому процесі. І розкажіть всім іншим правду, тільки правду", - закликав лідер групи.

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