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"Господи, знову ця Фреймут": телеведуча відвідала своїх хейтерів (відео)

STYLERЗірки        07.07.2018 - 14:08
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Користувачі мережі дуже здивувалися поведінкою ведучої

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут анонсувала вихід свого нового шоу. У ньому вона приходить до своїх хейтерів, щоб поговорити і дізнатися, чи зможуть вони сказати в обличчя, що писали в соцмережах. Відео з анонсом телезірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

В короткому епізоді ролику показана ситуація, де Фреймут прийшла на робоче місце однієї з дівчат в аптеку і запитала, чи правда те, що та вважає її "кінченою".

Прем'єра шоу відбудеться в кінці літа 2018 року.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на анонс передачі і написали, що думають з цього приводу в коментарях.

"Я люблю Фреймут, хочу щоб до мене прийшла! Як Санта! А що, чим я гірше хейтеров?" - написала damnvarich.

"Ви не вважаєте, що це жорстоко,принижувати людей на всю країну? Шоу про піарі за рахунок хейтеров... Давайте уявимо, що відсотків 50 знаменитостей почнуть полює за своїми хейтерами. Може, краще сконцентруватися на своїх фанатів, навчати чого - небудь, залучати робити добрі справи... А не влаштовувати розборки тільки підносити це під іншим соусом...", - висловилася dashulya.tka4ova.

"А адже Ніка була права, Оля таки кінчена, раз їй прийшла ідея створити таке шоу, настільки не сприймати критику", - відреагував him.

"Навіщо? Чого Ви домагаєтеся? Якщо просто шоу щоб хайпануть, тоді все ясно-зрозуміло, але не вписується в образ, який Ви намагаєтеся нести в маси. А якщо щоб "обійняти, подарувати свою любов і сказати, що я люблю своїх хэйтеров", як Ви одного разу висловилися про ці візити, то це схоже на лицемірство - від цього вони Вас не те, що полюблять, вони Вас зненавидять. За те, що Ви і там були їм не мила, а тепер ще й принизили, прийшовши зі знімальною групою і вимагаючи "відповісти за базар". Дивна поведінка. Самі розпалюєте ненависть до своєї персони", - прокоментував changechannel.

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Як раніше повідомлялося, телеведуча Ольга Фреймут запустила новий флешмоб, який повинен допомогти дівчатам повірити в себе.

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Теги: Ольга Фреймут
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