"Греція - любов моя": Катя Осадча вразила яскравими фото з відпочинку

Популярна телеведуча поділилася кадрами з відпустки
Відома українська телеведуча Катя Осадча вирушила завойовувати Грецію. Зірка відвідала Афіни, острови Моні та Егіна, міста Корінф, Дельфи, Галаксідіон.
Яскраві фото з подорожі Осадча опублікувала на сторінці в Instagram.
"Греція - любов моя! А ви на канікулах, чи тільки збираєтеся?" - звернулася ведуча до підписників у соцмережі.
В Греції Осадча влаштувала "туристичний забіг" по важливим історичним пам'яткам архітектури. Шанувальники телеведучої залишилися у захваті від її барвистих знімків з подорожі.
Фото: Катя Осадча поділилася знімками з відпочинку у Греції (instagram.com/kosadcha)
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Нагадаємо, Горбунов та Осадча заінтригували соцмережу спільним "весільними фото. Пара виховує сина Івана, якому у липні виповнилося 1 рік і 5 місяців.
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