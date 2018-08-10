"Греція - любов моя": Катя Осадча вразила яскравими фото з відпочинку

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Популярна телеведуча поділилася кадрами з відпустки

Відома українська телеведуча Катя Осадча вирушила завойовувати Грецію. Зірка відвідала Афіни, острови Моні та Егіна, міста Корінф, Дельфи, Галаксідіон.

Яскраві фото з подорожі Осадча опублікувала на сторінці в Instagram.

"Греція - любов моя! А ви на канікулах, чи тільки збираєтеся?" - звернулася ведуча до підписників у соцмережі.

В Греції Осадча влаштувала "туристичний забіг" по важливим історичним пам'яткам архітектури. Шанувальники телеведучої залишилися у захваті від її барвистих знімків з подорожі.

Фото: Катя Осадча поділилася знімками з відпочинку у Греції (instagram.com/kosadcha)

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Нагадаємо, Горбунов та Осадча заінтригували соцмережу спільним "весільними фото. Пара виховує сина Івана, якому у липні виповнилося 1 рік і 5 місяців.

Раніше Катя Осадча захопила шанувальників розкішною сукнею-вишиванкою.