Група "Gorillaz" не змогла дограти свій виступ у Німеччині (відео)

Gorillaz (фото: facebook.com/Gorillaz)

З одним із музикантів трапився неприємний інцидент

Легендарна група "Gorillaz" не змогла дограти свій останній сет на фестивалі Roskilde у Німеччині з-за того, що один з музикантів Del The Funky Homosapien впав зі сцени під час виконання своєї частини куплета в треку Clint Eastwood. Про це повідомило видання BBC.

Відео: музикант впав зі сцени (youtube.com/AstridHeltboe)

Репер рухався по сцені і зробив випадковий зайвий крок, впавши зі сцени. Група виконувала останню композицію на шоу. Музикант був терміново доставлений в лікарню. Він підтвердив, що отримує потрібну медичну допомогу. Також він повідомив, що ще якийсь час знаходиться в лікарні.

"Спасибі всім за любов!" – написав артист на своїй сторінці в Facebook. Також він подякував групу за те, що витягли його, і пообіцяв, що скоро повернеться.

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