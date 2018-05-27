У групі "Время и Стекло" зізналися, що дарують один одному "особливі" подарунки (відео)

Виконавці шкодують, що у них рідко виходить святкувати дні народження

Учасники відомої української групи "Время и Стекло" зізналися, що дарують один одному "особливі" подарунки. Про це вони розповіли під час спілкування з журналістами, передає "1+1".

"У колективу "Время и Стекло" є традиція. Ми збираємося грошима і даруємо кожному щось дуже потрібне. А в Позитиву зазвичай такі подарунки, про які ми не можемо говорити вголос, тому що вони з жартами, приколами. Вони веселі та смішні", - сказала Надя Дорофєєва.

Також дівчина поскаржилася, що через щільний гастрольний графік, у них рідко виходить відзначати настільки важливі свята.

У той же час Олексій Завгородній (Позитив) зізнався, що на один з днів народження йому подарували подарунок з магазину для дорослих.

"У минулому році мені подарували дійсно подарунок з секс-шопу, який виявився дуже цікавим. Я випробував його один раз", - уточнив він.

Більш того, виконавець зізнався, що в колективі прийнято домовлятися між собою і дарувати імениннику щось дійсно потрібне.

"Ми вже домовляємося і замовляємо щось. Наприклад, я зараз купив собі нову машину, тому я замовив, щоб вони мені подарували матрац в неї", - уточнив "Позитив".

Відео: "Время и Стекло" розповіли про святкування днів народжень (tsn.ua)

До речі, Надя Дорофєєва, учасниця групи "Время и Стекло" опублікувала зворушливе відео до дня народження Позитиву (Олексій Завгородній). Артистка опублікувала відеозапис, де група у повному складі під музику намагається співати хіт популяный. Відео опубліковане на офіційній сторінці Наді Дорофєєвої в Instagram.

На відео Позитив і Надя в оригінальній манері виконують популярну зарубіжну пісню, під час поїздки в мікроавтобусі разом зі своєю творчою командою.

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