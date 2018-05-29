У Харкові з'явився величезний портрет Кузьми Скрябіна

Мурал можна побачити на вулиці Римарській

У центрі Харкова закінчили роботу над муралом загиблого українського музиканта Кузьми Скрябіна. Арт-об'єкт можна знайти на вулиці Римарській. Нарешті художники закінчили малювати портрет улюбленого українського співака. Фотографії мурала опублікувала на своїй Facebook-сторінці Олександра Малиновська.

Фото: Мурал Скрябіна в Харкові (facebook.com/themalinovskaya)

Нагадаємо, що лідер української групи "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в ДТП неподалік від села Лозуватка під Кривим Рогом.

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