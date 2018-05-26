"Хочеться кричати від безвиході": українську телеведучу висміяли за безглузде фото

Дівчина сфотографувалася в леопардовому платті

Відому українську телеведучу, зірку програми "Орел і Решка" Регіну Тодоренко висміяли в мережі за безглуздий знімок. Його дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Іноді хочеться кричати від безвиході, а я кричу від того, що все йде як треба. Навіть якщо навпаки. Нехай у всіх сьогодні вийде заплановане", - підписала вона фото.

Слід уточнити, що на самому знімку Тодоренко одягнена в леопардове плаття з прозорим пояском. При цьому дівчина, швидше за все, щось казала.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

У той же час користувачі мережі кинулися критикувати її за сумнівну позу для фотографії.

"Не викладай будь ласка більше фотки без макіяжу", - сказала користувач Валерія Букреєва.

"Леопарда роздягла. Регінка в екстазі", - підкреслила юзер Дар'я Ків.

"Регіна, якось ти дивно стоїш", - впевнений користувач Garri2005.

"Батьківщина-мати кличе", - сказав юзер runas.handmade.

"Баба Регіна. Вічно в якомусь безглуздому вбранні і поясах. Досить кривлятися. Будь трохи леді", - підкреслила користувач Елна Ольшанська.

Фото: скриншоот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, відома українська телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко знаходиться в стосунках з російським виконавцем Владом Топаловим. Чутки підтвердилися завдяки відео, опублікованому на сторінці Super.ru в соцмережі.

"Всі давно здогадувалися, в кого так сильно закохана Регіна Тодоренко. А тепер офіційно: зірка "Орла і Решки" зустрічається з Владом Топаловим. Наш громадянський журналіст засік парочку в "Макдак" і зняв дуже цікаве відео", - розповіли в мережі.

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