Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Хочеться плакати": Тодоренко похизувалася власним шоу в Росії (відео)

STYLERЗірки        29.06.2018 - 13:39
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча анонсувала свій проект на росТВ, до якого "йшла все життя"

Популярна українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка веде активну кар'єрну діяльність в РФ і зустрічається з російським співаком Владом Топаловим, анонсувала вихід власного шоу в Росії на телеканалі "Пятница". Про це екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Друзі ... Ааа! Ми готувалися 9 місяців, хоча мені здається, я до цього проекту йшла все життя! Мій власний найкращий, рідний, найбільш чесний і смішний проект - п'ятниця з Регіною. Коли говорю про своє шоу, хочеться плакати! У п'ятницю 29-го червня на fridaytv о 23:00 Дивіться prtshow! Приєднаєтесь?" - написала ведуча.

Вона також опублікувала відео з анонсом проекту.

Відео: Регіна Тодоренко в Росії (instagram.com/reginatodorenko)

"Ти ж з України", - відзначили в коментарях.

"Дуже шкода, що віддаєш таланти країни, яка втратила так багато українських життів. Раніше ти дуже подобалася як ведуча, тепер розчарування. Невже гроші дорожче совісті?" - написала користувач під ніком kuropyatnikova.

"Злилася за популярністю в Рашку", - додали в мережі.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко здивувала мережу відвертим фото в купальнику.

10 цікавих фактів про Регіні Тодоренко (відео: STYLER.rbc.ua)

"Регіна, браво": відома телеведуча повеселила хейтерів "За буйки тільки не плавайте": Регіна Тодоренко насмішила відпочинком в басейні (фото)
Теги: Регіна Тодоренко
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся