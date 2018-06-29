"Хочеться плакати": Тодоренко похизувалася власним шоу в Росії (відео)

Ведуча анонсувала свій проект на росТВ, до якого "йшла все життя"

Популярна українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка веде активну кар'єрну діяльність в РФ і зустрічається з російським співаком Владом Топаловим, анонсувала вихід власного шоу в Росії на телеканалі "Пятница". Про це екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Друзі ... Ааа! Ми готувалися 9 місяців, хоча мені здається, я до цього проекту йшла все життя! Мій власний найкращий, рідний, найбільш чесний і смішний проект - п'ятниця з Регіною. Коли говорю про своє шоу, хочеться плакати! У п'ятницю 29-го червня на fridaytv о 23:00 Дивіться prtshow! Приєднаєтесь?" - написала ведуча.

Вона також опублікувала відео з анонсом проекту.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 28 Июн 2018 в 10:48 PDT

Відео: Регіна Тодоренко в Росії (instagram.com/reginatodorenko)

"Ти ж з України", - відзначили в коментарях.

"Дуже шкода, що віддаєш таланти країни, яка втратила так багато українських життів. Раніше ти дуже подобалася як ведуча, тепер розчарування. Невже гроші дорожче совісті?" - написала користувач під ніком kuropyatnikova.

"Злилася за популярністю в Рашку", - додали в мережі.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

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