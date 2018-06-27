"Хочеться прийти і пом'янути людей": Наташа Корольова збирається піти в міжнародний суд

Зірка стверджує, що піде до кінця
Заборонена в Україні російська співачка Наташа Корольова збирається звернутися в міжнародний суд, щоб оскаржити рішення СБУ щодо заборони на в'їзд в Україну. Про це повідомляє російське ФАН.
У секретаріаті касаційної інстанції Верховного суду України заявили, що заборона Наташі Корольовій, яка має українське походження, на в'їзд в країну, є законним і скасовувати його не будуть.
Тепер співачка має намір звернутися в міжнародний суд.
"Це необхідно величезній кількості людей, у яких там є рідні, близькі та, що особливо важливо, - могили. Хочеться прийти і пом'янути людей, яких зараз вже немає з нами", - розповіла Корольова.
"Я руки не опущу. Я дійду до кінця. Подивимося, чим закінчиться вся ця історія", - додала вона.
Нагадаємо, як заборонена в Україні Королева прокоментувала рішення суду.
"Хочеться, звичайно, на все плюнути, розуміючи, що правди немає. Але хо*лушки не здаються без бою! Апеляція!? Так, почнемо з неї, а там подивимося, куди дорога правди нас виведе!" - додала вона.
Скільки українських політв'язнів в РФ