Холостяк 8: Рожден розгнівав мережу несподіваним зізнанням (фото)

Стало відомо, як розвивалися стосунки пари після закінчення проекту

Переможниця проекту "Холостяк" Іванна Гончарук розповіла, як розвивалися відносини з Рожденом Анусі після закінчення телепроекту. Про це вона повідомила на пост-шоу проекту під назвою "Як вийти заміж".

Так, на відповідь ведучої – Рози Аль-Намрі, дівчина зізналася, що зараз вони з Рожденом не пара. Це ж підтвердив і сам герой "Холостяка".

За словами Рождена, після закінчення проекту, вони з кожним днем спілкувалися все менше і менше, що стало причиною того, що "все поступово зійшло нанівець". При цьому пара не сварилася, не з'ясовувала стосунки. За словами дівчини, їх почуття "розчинилися у часі".

У той же час користувачі мережі досить неоднозначно відреагували на такий розвиток подій.

"Ну як завжди. Спочатку весь сезон показують, як розвиваються стосунки, закохуються, а після проекту як нічого і не було. Думаю, у Галі були справжні почуття", - зазначила користувач "Ketrinbm".

"Це і підтверджує те, що Рожден там був заради піару. Потрібно було інтерес жіночої аудиторії підвищити", - впевнена юзер Аліса Образцова.

"Я розчарована в самому проекті. Всі сезони закінчуються просто нічим. Так ніхто і не полюбив, не одружився. Який тоді в ньому сенс? А Галя молодець, гідно себе вела", - сказала користувач "Alya".

Фото: скріншот поста (instagram.com/holostyakstb)

До речі, український співак Рожден Анусі, який в цьому році став головним гером шоу Холостяк 8, прокоментував свій вибір у фіналі проекту. Артиста в мережі звинувачували в тому, що його вибір був за сценарієм. Інтернет-користувачі розділилися на два табори: одні активно підтримували фіналістку Галину, інші - Іванну. Як стало відомо в п'ятницю, 25 травня, переможницею шоу стала Іванна. Після чого ті, хто залишився незадоволений фіналом шоу, обрушили на Народжена гнівні коментарі.

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