"Добре, що він у нас є!" Відомий публіцист пояснив феномен Олега Винника

Український журналіст висловив свою думку про Винника

Відомий український публіцист та поет Андрій Любка розповів виданню День про те, чому артист Олег Винник так важливий для української культури і чому його не можна відкидати в процесі розвитку українського шоу-бізнесу.

"Якби в українському шоу-бізнесі Олега Винника не існувало, то його давно б треба було вигадати. Бо він – дуже потрібна для розвитку нашої культури постать", - сказав Андрій.

Публіцист вважає, що це добре, що у нас є власна українська зірка, від якої українці можуть фанатіти. "...перше, що спадає на думку, коли чую новий жарт про Винника – добре, що він у нас є! Що ми не мусимо обмусолювати якогось Лєпса чи Кіркорова, що в нас є власна зірка, плакати якої «вовчиці» вішають собі вдома", - пояснив він.

Андрій додав також, що, незважаючи на те, що "просунутим" таке слухати неможливо, існування суспільства починається саме з масової культури. Любка вважає, що в культурі повинні бути артисти на всякий смак, щоб вона була "повнокровною" і великою.

"Я щиро тішуся, що ми маємо артистів, які здатні впливати на мову цілого народу. Хтось може назвати Олега Винника генератором мемів, стібатися чи знущатися з нього, але кожен такий дотеп тільки додає співаку впізнаваності й відомостіі", - висловився публіцист з приводу численних мемів навколо виразів про "вовчиць".

"Коли мільйони починають змінювати смислові конотації якогось слова, то йдеться про справді потужний і впливовий чинник", - сказав Андрій Любка.

Нагадаємо, Олег Винник зізнався, що на початку кар'єри з ним ніхто не хотів працювати.

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