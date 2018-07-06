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"Добре, що він у нас є!" Відомий публіцист пояснив феномен Олега Винника

STYLERЗірки        06.07.2018 - 19:51
Олег Винник на ВДНГ (фото: facebook.com/atlasweekend)
Олег Винник на ВДНГ (фото: facebook.com/atlasweekend)

Український журналіст висловив свою думку про Винника

Відомий український публіцист та поет Андрій Любка розповів виданню День про те, чому артист Олег Винник так важливий для української культури і чому його не можна відкидати в процесі розвитку українського шоу-бізнесу.

"Якби в українському шоу-бізнесі Олега Винника не існувало, то його давно б треба було вигадати. Бо він – дуже потрібна для розвитку нашої культури постать", - сказав Андрій.

Публіцист вважає, що це добре, що у нас є власна українська зірка, від якої українці можуть фанатіти. "...перше, що спадає на думку, коли чую новий жарт про Винника – добре, що він у нас є! Що ми не мусимо обмусолювати якогось Лєпса чи Кіркорова, що в нас є власна зірка, плакати якої «вовчиці» вішають собі вдома", - пояснив він.

Андрій додав також, що, незважаючи на те, що "просунутим" таке слухати неможливо, існування суспільства починається саме з масової культури. Любка вважає, що в культурі повинні бути артисти на всякий смак, щоб вона була "повнокровною" і великою.

"Я щиро тішуся, що ми маємо артистів, які здатні впливати на мову цілого народу. Хтось може назвати Олега Винника генератором мемів, стібатися чи знущатися з нього, але кожен такий дотеп тільки додає співаку впізнаваності й відомостіі", - висловився публіцист з приводу численних мемів навколо виразів про "вовчиць".

"Коли мільйони починають змінювати смислові конотації якогось слова, то йдеться про справді потужний і впливовий чинник", - сказав Андрій Любка.

Нагадаємо, Олег Винник зізнався, що на початку кар'єри з ним ніхто не хотів працювати.

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Теги: мнение, Олег Винник
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