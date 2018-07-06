Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Добре трясе": Лобода змусила друга пуститися в дикий танок під свою пісню (відео)

STYLERЗірки        06.07.2018 - 14:15
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка привітала з днем народження відомого модельєра

Українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, привітала з днем народження свого друга – модельєра Анзора Тетрадзе, відомого як Бічолла.

"Мій дорогий, мій любий друже! З днем твого народження! Ти унікальний! І ти справжня зірка! Не втрачай себе і будь щасливий. Люблю", - написала Лобода і опублікувала відео зі свята.

 

 

Відео: Світлана Лобода і Бічолла (instagram.com/lobodaofficial)

На кадрах відображено, як Бічолла танцює, а Світлана Лобода співає свій хіт "SuperStar". У якийсь момент модельєр починає виконувати тверк, що викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі.

"А це краще жіночого тверка", - пишуть вони.

"Класно танцював, людина собі розслабився, че пристали", - зазначили користувачі.

"Ого, як попою трясе", - захоплювалися в коментарях.

"Добре трясе", - додали юзери.

"Світлана ви як зазвичай шикарна!!! А молодий чоловік просто бомба!" – відзначили користувачі.

До речі, Світлані Лободі і Бічоллі приписували роман. Але співачка розвіяла всі чутки і повідомила, що вони просто друзі.

Нагадаємо, що продюсер LOBODA пояснила концерти в Росії.

"Я зрозуміла, що немає сенсу щось доводити, коли тебе атакують з усіх боків. Немає сенсу говорити, що це артист, який все своє життя бореться за розширення аудиторії. І на концерті якого в Санкт-Петербурзі люди вставали, коли чули українську пісню "Облиш", - сказала продюсер.

Цікаві факти про Світлану Лободу

"Це так зворушливо!" Світлана Лобода поділилася подробицями пологів "Все більше схожа на Шер": шанувальники розкритикували нове фото Світлани Лободи
Теги: Світлана Лобода
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся