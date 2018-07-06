"Добре трясе": Лобода змусила друга пуститися в дикий танок під свою пісню (відео)

Співачка привітала з днем народження відомого модельєра
Українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, привітала з днем народження свого друга – модельєра Анзора Тетрадзе, відомого як Бічолла.
"Мій дорогий, мій любий друже! З днем твого народження! Ти унікальний! І ти справжня зірка! Не втрачай себе і будь щасливий. Люблю", - написала Лобода і опублікувала відео зі свята.
Відео: Світлана Лобода і Бічолла (instagram.com/lobodaofficial)
На кадрах відображено, як Бічолла танцює, а Світлана Лобода співає свій хіт "SuperStar". У якийсь момент модельєр починає виконувати тверк, що викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі.
"А це краще жіночого тверка", - пишуть вони.
"Класно танцював, людина собі розслабився, че пристали", - зазначили користувачі.
"Ого, як попою трясе", - захоплювалися в коментарях.
"Добре трясе", - додали юзери.
"Світлана ви як зазвичай шикарна!!! А молодий чоловік просто бомба!" – відзначили користувачі.
До речі, Світлані Лободі і Бічоллі приписували роман. Але співачка розвіяла всі чутки і повідомила, що вони просто друзі.
Нагадаємо, що продюсер LOBODA пояснила концерти в Росії.
"Я зрозуміла, що немає сенсу щось доводити, коли тебе атакують з усіх боків. Немає сенсу говорити, що це артист, який все своє життя бореться за розширення аудиторії. І на концерті якого в Санкт-Петербурзі люди вставали, коли чули українську пісню "Облиш", - сказала продюсер.
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