"Хотіла хлопчика": Лобода розсекретила плани на третю дитину

Співачка розповіла про пологи в США

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, і нещодавно народила другу дочку, замислюється про третю дитину. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Московський комсомолець".

За словами співачки, під час другої вагітності вона вирішила, що хоче сина.

"Спочатку, звичайно, дуже хотіла хлопчика, коли дізналася, що вагітна. Але вся сім'я у мене сильно хотіла дівчинку. Моя донечка вимагала: мама, тільки хочу сестричку! І, коли ми дізналися, що у нас все-таки буде сестричка, щастя було багато, я з цією думкою звиклася за тиждень і вирішила, що хлопчик буде після. Встигнемо ще", - зазначила Лобода.

Вона також розповіла про пологи своєї другої дочки.

"Дуже легко народила. В Америці народжувати мені було дуже добре (співачка народжувала в одній з найпрестижніших клінік - ред.). Не знаю, може в силу того, що до цієї вагітності я ставилася більш спокійно... Тому що перша дитина – це, звичайно, дуже великий страх завжди. Страх поворухнутися вправо-вліво..." – зазначила вона.

"Про вагітність я дізналася на третьому місяці, коли вже була в Америці. Але я не перестала займатися хореографією, тому що ми працювали по тридцять концертів на місяць, і зрозуміла, що цей вектор мені й треба тримати далі. Якщо моя дитина справляється, їй комфортно, то мені потрібно бути спортивно підготовленою дівчинкою, щоб легко народжувати", - додала вона.

Лобода також прокоментувала свої скандальні танці для нового треку.

"Танцювала на дев'ятому місяці вагітності за два тижні до пологів! Моя мама була в жаху, відмовляла мене кожен день: будь ласка, доню, не треба, це ризиковано. А я кажу: мамо, поява і повернення (на сцену) має бути феєричною. Загалом, ось цим я і займалася", - розповіла співачка.

Варто відзначити, що нещодавно Лобода отримала чергову російську нагороду – премію "МузТВ".

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Лобода презентувала повну запис нової пісні.

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