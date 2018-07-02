"Хотіла подарувати свято": директор Ані Лорак розповів про боргову яму співачки

Представник зірки прокоментував її борги

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, після грандіозного шоу Diva, яке обійшлося в кілька мільйонів доларів, загрузла в боргах. Директор виконавиці Михайло Успенський прокоментував інформацію про те, що зірка нібито перебуває на межі банкрутства. Про це повідомляє "Стархит".

"Подібні шоу, чесно кажучи, рідко служать джерелом заробітку. Це стандартна світова практика", – зазначив директор співачки.

"Ані хотіла подарувати аудиторії свято на найвищому рівні. Але такий масштаб вимагає величезних вкладень. Щоб не потрапити в боргову яму, багато що готували своїми силами. У даний момент дійсно ще не закрили деякі рахунки, але поступово вирішуємо питання. Ми були до цього готові", - додав Успенський.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу.

Для проекту Кароліни Куєк знадобилося понад 210 тонн обладнання, сцена-трансформер, близько 500 кінетичних підвісів для створення трюків у повітрі, 19 ліфтів, 240 сценічних костюмів та близько 3 години живого звуку.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)