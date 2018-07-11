"Хто я для тебе?" Тоня Матвієнко змінила імідж і випустила чуттєвий кліп

Кадр з відео

Популярна співачка Тоня Матвієнко екранізувала нову ніжну пісню

Відома українська поп-співачка Тоня Матвієнко презентувала відео на свою нову пісню "Хто я для тебе?" Реліз чуттєвого кліпу відбувся у вівторок, 10 липня.

Кліп ілюструють непрості стосунки між чоловіком і жінкою, в якому перший постає в образі відеокамери.

Протягом відеокліпу 37-річна артистка позує перед об'єктивами. Цікаво, що спеціально для зйомок цього відео донька народної артистки Ніни Матвієнко, а також дружина співака Арсена Мірзояна змінила імідж, перефарбувавши волосся в чорний колір. Саме таким чином стилісти зобразили жінку, яка переживає розрив з коханим.

Тоня Матвієнко - Хто я для тебе?

"Мабуть, майже у кожної жінки раз у житті виникало схоже питання. Є ситуації, коли не байдужа тобі людина веде себе дивно і своїми вчинками змушує сумніватися в достовірності почуттів. Якщо немає визначеності і впевненості, ти питаєш: "Хто я для тебе?" - коментує Матвієнко.

Користувачі мережі відзначають, що изминение образу пішло Тоні на користь.

"Дивовижно красива", - написала Надія Матвєєва.

Скріншот коментарів (facebook.com/a.matviyenko)

Раніше "Бумбокс" і The Gitas показали потужний кліп на емоційну пісню.

Відео: РБК-Україна