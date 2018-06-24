"Хто я для тебе": Тоня Матвієнко здивувала фанатів новим відео

Артистка вирішила змінити імідж

Відома українська співачка Тоня Матвієнко здивувала шанувальників своїм новим відео. Ролик Матвієнко опублікувала у своєму Instagram.

Тоня Матвієнко опублікувала нове відео, в якому зображена вона сама біля дзеркала зі смартфоном в руках, а фоном до цього відео йде її нова пісня "Хто я для тебе".

"Ви ще пісню мою не чули, а вже скоро відеокліп! Як вам? "Хто я для тебе", - так підписала Тоня Матвієнко свою публікацію.

Публікація від Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 23 Чер 2018 в 3:28 PDT

Особливо примітно те, що українська співачка змінила колір волосся. З блондинки Тоня перетворилася на брюнетку.

Шанувальники співачки не відразу розібралися, про що запитує Тоня Матвієнко і спочатку похвалили пісню, а потім вже оцінили новий образ артистки.

"Вам личить бути брюнеткою!", "Вау...дуже сміливий крок. Вам з цим кольором дуже добре", "На Тоню, яку ми знали, і не схожа", - написали фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_matvienko)

"Голос англела", "Чудова пісня", "І темненькою красиво", - прокоментували шанувальники співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_matvienko)

До речі, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян другий раз одружилися у Таїланді.

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