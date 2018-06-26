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"Вистачило б надовго": Макаревич розповів, як слід використовувати Кримський міст

STYLERЗірки        26.06.2018 - 17:50
Фото: Андрій Макаревич (vk.com/andreymakarevich)
Фото: Андрій Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

Музикант запропонував альтернативний варіант використання скандального моста

Незаконно побудований Росією Кримський міст через Керченську протоку міг би забезпечити пенсіями багатьох людей. Про це заявив лідер групи "Машина Времени" Андрій Макаревич в ефірі "Ехо Москви".

"Я думаю, одного Кримського моста... Ось якщо перевести його в грошовий еквівалент - вистачило б на пенсії надовго. Мені так здається. І багато чого ще. Пару літаків, кілька танків, кілька ракет", - сказав він.

Макаревич зазначив, що Володимир Путін звалює всю відповідальність за такі проблеми н уряд, а сам намагається дистанціюватися.

Раніше Макаревич висловився про долю окупованого Криму і Донбасу.

Музикант вважає, що участь РФ у військових діях на Донбасі поступово "зійде нанівець", а ось Крим Путін не віддасть.

"Я думаю, що участь наше в Донецьку і Луганську буде в'янути, в'янути і так непомітно зійде нанівець. Я на це сподіваюся. Крим Путін хр*н віддасть, звичайно. На жаль, це так", - говорить Макаревич.

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Теги: Андрей Макаревич, Керченский мост
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