"Вистачило б надовго": Макаревич розповів, як слід використовувати Кримський міст

Музикант запропонував альтернативний варіант використання скандального моста

Незаконно побудований Росією Кримський міст через Керченську протоку міг би забезпечити пенсіями багатьох людей. Про це заявив лідер групи "Машина Времени" Андрій Макаревич в ефірі "Ехо Москви".

"Я думаю, одного Кримського моста... Ось якщо перевести його в грошовий еквівалент - вистачило б на пенсії надовго. Мені так здається. І багато чого ще. Пару літаків, кілька танків, кілька ракет", - сказав він.

Макаревич зазначив, що Володимир Путін звалює всю відповідальність за такі проблеми н уряд, а сам намагається дистанціюватися.

Раніше Макаревич висловився про долю окупованого Криму і Донбасу.

Музикант вважає, що участь РФ у військових діях на Донбасі поступово "зійде нанівець", а ось Крим Путін не віддасть.

"Я думаю, що участь наше в Донецьку і Луганську буде в'янути, в'янути і так непомітно зійде нанівець. Я на це сподіваюся. Крим Путін хр*н віддасть, звичайно. На жаль, це так", - говорить Макаревич.

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