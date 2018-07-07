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"І щоб це було в Україні": Олег Винник озвучив свою мрію

STYLERЗірки        07.07.2018 - 07:18
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник зізнався, що не хоче купувати готовий будинок, хоч гроші на це і є

Популярний український співак, композитор і автор пісень Олег Винник, який днями справив фурор на фестивалі Atlas Weekend, поділився своїми мріями.

Відео: РБК-Україна

В інтерв'ю журналу "Отдохни", героєм обкладинки якого став секс-символ української естради, він зізнався, що мріє "побудувати будинок, з озером з коропами, і щоб верба біля нього".

"Щоб там можна було сидіти з вудкою... І щоб це було в Україні! Може це банально, але це моя мрія", - розповів співак, який збирає стадіони.

Олег Винник на обкладинці журналу "Відпочинь"

"Я дивився якісь ділянки, проекти, але не можу уявити, що ось зараз ввяжусь у будівництво, думаю, прийде час. А купувати готовий будинок не хочу. Хочу побудувати, щоб там було все так, як мені подобається, в екостилі. Дасть Бог, все складеться", - резюмував співак.

Відзначимо, що зараз артист активно готується до святкування 45-річного ювілею.

Раніше Винник зізнався, що на початку його творчого шляху з ним ніхто не хотів працювати. Олегу часто говорили, що він - неформат, і буде складно, але співак не здавався.

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Теги: Олег Винник
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