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"Ідеальний час": Надя Дорофєєва похвалилася відпочинком з чоловіком на Балі (фото)

STYLERЗірки        07.07.2018 - 21:41
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Українська артистка зізналася, що тривалий час перебуваючи на відпочинку не може розслабитися

Надя Дорофєєва, солістка групи "Час і Скло", а також сольний виконавець Володимир Дантес вирушили на відпочинок в Індонезію. Подружжя вже більше 3 днів відпочивають на пляжах сонячного Балі, звідки регулярно викладають фотографії в Instagram.

 

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Під однією з численних фотографій Надія Дорофєєва зізналася, що не навчилася відпочивати.

"Щоб мені почати відпочивати на відпочинку - це ціла справа)) Перше дня 3 - я не можу розслабитися, все думаю про проекти, які чекають, про нові плани групи ( буде багато цікавого..). І напевно, тільки сьогодні я почала думати про те, що пора б позагоряти і поїсти", — пише під фото Дорофєєва.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

 

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники в коментарях вітають пару з довгоочікуваною відпусткою а також по-доброму заздрять красивого життя артистів.

"Офігенно", "Класно", "Милі та позитивні)", "Красуня", "Та ви мої хороші", "Красива пара", — написали шанувальники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Багато користувачів нарікають з приводу зарослого виду Володимира Дантеса. Недоброзичливці вважають, що їх пара не має шансу на існування.

"Вові потрібно привести себе в людський порядок (", "Надя ти така симпатична але він, але це твоє життя і твоя любов я не засуджую твоє щастя", "Дантес повний лох, як вона могла вийти заміж за це...", "Як можна виходити за цю мавпу?", – коментують користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що популярна українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким вже встигла завоювати прихильників.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: Время и стекло, Надя Дорофеева
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