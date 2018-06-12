"Йдете, самі знаєте куди": Даша Астаф'єва різко відповіла кривдникам (фото)

Також зірка опублікувала фото, на якому вона показує непристойний жест

Популярна українська співачка, екс-учасниця гурту "Nikita" і секс-символ Даша Астаф'єва різко відповіла всім своїм критикам і недоброзичливцям. Співачка написала на своїй сторінці в Іnstagram гнівний пост.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Ні, хлопці, це не свіжий манікюр або фото в стилі #nomakeup. Це моє ставлення до тих, хто не рахується з моїми думками і позицією, хто сміє ображати і писати гидоти, і погрожувати на моїй сторінці. Мало того, що ви йдете в бан, подумки ви йдете, самі знаєте куди!" – написала Астаф'єва.

Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Також зірка опублікувала фото, на якому вона показує непристойний жест середнім пальцем.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на такий пост. Більшість підписників підтримали улюблену співачку.

"Правильно! Завжди не розуміла таких людей. Якщо щось не подобається - відпишіть", - пишуть юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Раніше повідомлялося, що Даша Астаф'єва потрапила в пікантну ситуацію на концерті "Ліга зірок" у Києві. На початку виступу на Астаф'євої був довгий червоний лаковий плащ, який пізніше Даша зняла, і залишилася в ультракоротком сукню з глибоким декольте.

Чого ви не знали про найзнаменитішого ревізорі