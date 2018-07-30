"Ілюзія, що у мене багатий чоловік": Ані Лорак розповіла про складну ситуацію з грошима

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка пояснила, чому вона дуже сильно втомлюється

Нещодавно відома співачка Ані Лорак разом з іншими знаменитими російськими та українськими артистами відвідала популярний музичний фестиваль "Жара", який пройшов у столиці Азербайджану Баку. Там вона розповіла про своє складне матеріальне становище і про те, наскільки важко зараз їй дістаються гроші в інтерв'ю виданню Dni.ru.

"Сьогодні ситуація складається так, що поки я витрачаю більше, ніж заробляю. Я – така собі дівчинка, яка без кінця працює і яка просто страшно втомилася. Працюю просто на знос! І все, про що я мрію, трохи зменшити темп, видихнути, просто виспатися!", - пояснила артистка..

Також зірка додала, що її чоловік не настільки багатий, як всі звикли вважати, і що вона не сидить у нього на шиї. "Це ілюзія, що у мене багатий чоловік. Та й в будь-якому випадку я вихована так, що завжди розраховую тільки на себе і не сиджу ні в кого на шиї", - зауважила співачка.

Зазначимо, що артистка перебуває у шлюбі за турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, за якого вона вийшла заміж 15 серпня 2009 року. Мурат є одним з власників туроператора "Turtess Travel". Ані Лорак познайомилася з ним ще в 2005 році на відпочинку в Анталії. Тоді, в день її відльоту, бізнесмен встиг зізнатися співачці, що буде чекати на неї все життя.

Нагадаємо, Ані Лорак "засвітилась" на зйомках фільму "Спека в Баку" в компанії російських зірок.

Також ми писали про те, що співачка вразила фанатів приголомшливим і кілька відвертим вбранням на відкритті "Жари".

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Відео: Diva Ані Лорак