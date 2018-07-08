Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Індійський самурай": Зеленський вразив шанувальників несподіваним чином (фото)

STYLERЗірки        08.07.2018 - 11:10
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На сторінці коміка з'явилися нові знімки

На сторінці в Facebook українського коміка Володимира Зеленського з'явилися нові кадри зі зйомок комедії "Я, ти, він, вона", головні ролі в якому виконають сам актор, Євген Кошовий і Надя Дорофєєва.

Зазначимо, що прем'єра фільму стартує з 27 грудня 2018 року в українських кінотеатрах.

В цей раз Зеленський з'явився в новому образі самурая.

"Індійський самурай. Небезпечний тільки на фотографії", - іронічно підписав артист знімки.

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі мережі прокоментували свіжі фото актора.

"Ти якось змінився. Вищіпав брови?" - пожартував Костянтин Стрюков.

"З вусами - зовсім інша людина", - відреагувала Оксана Савченко.

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Як раніше писав Styler, відомий український шоумен і продюсер Володимир Зеленський опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, де повідомив про початок зйомок нового комедійного фільму "Я, ти, він, вона".

Що ви не знали про найпопулярнішому коміка країни

"Вова в новому образі": з'явилися нові фото зі зйомок комедії Зеленського "Нові #зекубики": Зеленський показав, як займається в спортзалі (відео)
Теги: Володимир Зеленський
"Патріот і незламний борець": політики сумують через смерть Левка Лук'яненка
Кастрація і довічне ув'язнення: в Україні хочуть посилити покарання за педофілію
У Москві відбувся концерт на підтримку Сенцова (відео)
Хотів відкупитися за 50 грн: на трасі Тернопіль-Львів спіймали п'яного водія
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся