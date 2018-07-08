"Індійський самурай": Зеленський вразив шанувальників несподіваним чином (фото)

На сторінці коміка з'явилися нові знімки

На сторінці в Facebook українського коміка Володимира Зеленського з'явилися нові кадри зі зйомок комедії "Я, ти, він, вона", головні ролі в якому виконають сам актор, Євген Кошовий і Надя Дорофєєва.

Зазначимо, що прем'єра фільму стартує з 27 грудня 2018 року в українських кінотеатрах.

В цей раз Зеленський з'явився в новому образі самурая.

"Індійський самурай. Небезпечний тільки на фотографії", - іронічно підписав артист знімки.

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі мережі прокоментували свіжі фото актора.

"Ти якось змінився. Вищіпав брови?" - пожартував Костянтин Стрюков.

"З вусами - зовсім інша людина", - відреагувала Оксана Савченко.

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Як раніше писав Styler, відомий український шоумен і продюсер Володимир Зеленський опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, де повідомив про початок зйомок нового комедійного фільму "Я, ти, він, вона".

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