Ірина Білик дала нову енергію своєму хіту

Ірина Білик (фото: прес-служба)

Це одна з найпопулярніших пісень на концертах Ірини Білик

Примадонна української сцени Ірина Білик в тандемі з провідними ді-джеями Shnaps & Sanya Dymov випустили яскравий і соковитий ремікс на пісню "Не ховай очей".

У команді співачки впевнені, що колаборація з топовими ді-джеями України надасть хіту свіжості і зробить це літо по-справжньому гарячим.

"Мені завжди подобається момент, коли виходить ремікс пісні, яку вже знають і люблять слухачі. Для мене це нова енергія, яку я можу показати на концерті. Навіть іноді так буває, що цю пісню я виконую два рази в програмі: в оригінальній версії та в реміксі", - розповіла Білик.

Ремікс на пісню Ірини Білик "Не ховай очей"

Раніше Ірина Білик здивувала незвичайним чином, а перед цим показала свого молодшого сина Табріза. На знімку, який опублікувала Ірина Білик, на першому плані знаходиться син, якому в грудні виповнилося два роки, а ззаду знаходяться сама співачка та її чоловік, професійний фотограф і художник азербайджанського походження Аслан Ахмадов.

Відео: РБК-Україна