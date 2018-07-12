"Випробування для кожного": Костянтин Хабенський відвідав анексований Крим

Костянтин Хабенський в "Артеку" (фото: vk.com/artekrussia)

Костянтин Хабенський у Криму взяв участь в 26-му кінофестивалі "Алые паруса "Артека"

Відомий російський актор-ліберал Костянтин Хабенський відвідав анексований РФ Крим. За інформацією сайту "Артеку", Хабенський приїхав на півострів, щоб в якості зіркового гостя взяти участь у Міжнародному дитячому кінофестивалі "Алые паруса "Артека", який проходив в Гурзуфі з 1 по 10 липня.

В останній день учасники фестивалю спочатку переглянули "наймудріший фільм" - військову драму "Собібор", режисером якої виступив Хабенський, а потім Костянтин поспілкувався з дітьми з так званих "кінозагонів".

Костянтин Хабенський в "Артеку" (фото: vk.com/artekrussia)

Костянтин Хабенський в "Артеку" (фото: vk.com/artekrussia)

"Я завжди ставився до "Артеку" з якимось трепетом. Моя мама була тут на зміні в травні 1961 року, і вона досі згадує це і горда тим, що "артековка". Я встиг трохи подивитися дитячий центр, побачити, що пропонують дітям. Мені здається, ті три тижні, проведені тут, будь-якій людині підуть на користь. Це таке потужне, в гарному сенсі слова, випробування для кожного", - розповів Хабенський.

Костянтин Хабенський в "Артеку" (фото: vk.com/artekrussia)

Також Хабенський розповів те, як знімав "Собібор", обговорив з підлітками особливості акторської професії, а також дав декілька порад молодим людям.

Костянтин Хабенський в "Артеку" (фото: vk.com/artekrussia)

Зазначимо, що міжнародний дитячий центр "Артек" розташований на південному березі Криму в селищі Гурзуф. У 2014 році центр разом з іншим майном на півострові, що належить Україні, був незаконно привласнений Росією.

Додамо, що інформації про те, яким чином Хабенський добирався в анексований Крим - з боку материкової України чи з території РФ - поки що немає. Якщо виявиться, що актор прилетів на фестиваль, наприклад, напряму з Москви або іншого російського міста, то йому загрожують санкції: від попадання в "Миротворець" до заборони на в'їзд в Україну терміном мінімум на 3 роки.

Раніше Хабенський пояснив, чому Пореченков стріляв на Донбасі.

Відео: РБК-Україна