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Іван Дорн здивував фанатів напівголим виступом у церкві (відео)

STYLERЗірки        03.06.2018 - 16:10
Фото: (instagram.com/dorn_ivan)
Фото: (instagram.com/dorn_ivan)

Артист влаштував таємну презентацію альбому в християнській церкві

1 червня в одній з київських протестантських церков відбувся таємний концерт Івана Дорна. Артист презентував новий англомовний музичний альбом "OTD". Про це повідомляє "Таблоїд".

Таємна презентація відбувалася у приміщенні протестантської християнської церкви Hillsong Church. Будівля храму розташовується в районі Дарниці.

Спочатку виступу Дорн вирішив виконати кілька синглів українською мовою з попередніх альбомів, після чого подякував публіці за підтримку. Дорн також зі сцени пожартував, що раз концерт проходить в церкві, то він і сам проповідник, а точніше шаман у світі музики. До речі, Дорн під час написання альбому кілька разів літав в Африку, де пізнавав культурні традиції народів материка, а також зняв кліп з однойменною назвою.

Під час виконання хіта "Collaba" співак оголив торс, чим порадував жіночу частину фанатів. На біс артист також виконав свої відомі хіти "Мишка винен", "Ненавиджу", "Стицамен" і "Танець пінгвіна".

"Без класики не обійшлося) Танець пінгвіна був на біс", — написав Таблоїд у підписі до відео з виступу Івана Дорна.

Відео: (instagram.com/tablo_id)

"Знамениту Collaba Ваня виконував без футболки. Сказав, що відростив в Києві пузце", — прокоментували виступ на сторінці.

Відео: (instagram.com/tablo_id)

Відео: (instagram.com/tablo_id)

Нагадаємо, що нещодавно Іван Дорн опублікував фотографію, на якій він позує в образі жінки. У Дорна можна замінити довге біляве волосся і дивний фіолетовий костюм. При цьому варто звернути увагу на ноги співака, а саме на його пальці.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: музика, Іван Дорн
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