Зрада чоловіка Ані Лорак: подробиці щодо таємничої незнайомки

Ані Лорак з Муратом Налчаджіоглу (фото: instagram.com/anilorak)

Дівчина часто відвідує подібні заклади

Днями вибухнув гучний скандал навколо відомої української співачки Ані Лорак та її чоловіка, турецького бізнесмена, Мурата Налчаджіоглу, якого помітили в компанії Яни Бєляєвої в одному з київських клубів. У мережі з'явилися деякі подробиці про дівчину. Про це повідомляє видання Сьогодні.

Стало відомо, що Яна Бєляєва закінчила Академію адвокатури України, а зараз займається бізнесом у сфері продажів, а саме – продажем одягу і взуття в соціальній мережі Instagram. На сторінці в Facebook є безліч її фотографій з різних подорожей і нічних клубів.

Фото: Яна Бєляєва (facebook.com/yana.belyaeva.526)

Яна часто відвідує заклад і Dali Park – київський караоке-клуб, в якому і "застукали" чоловіка Лорак разом з дівчиною. Відзначимо, що клуб належить Мурату.

Нагадаємо, Ані Лорак розповіла про своє складне матеріальне становище і про те, наскільки важко зараз їй дістаються гроші. Також зірка додала, що її чоловік не настільки багатий, як всі звикли вважати, що вона не сидить у нього на шиї. Про це вона розповіла на популярному музичному фестивалі в Баку, на якому захопила фанатів приголомшливим і кілька відвертим вбранням.

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