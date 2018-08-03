Після зради чоловіка Ані Лорак раптово зникла з соцмереж

Фото: Ані Лорак (anilorak.ua)

До цього скандалу Лорак поділилася з шанувальниками фотографіями практично кожен день

Після скандалу, який стався навколо чуток про ймовірні зради чоловіка Ані Лорак (справжнє ім'я співачки – Кароліна Куйок) Мурата Налчаджиоглу, якого помітили в компанії якоїсь Яни Бєляєвої в одному з київських клубів, артистка зникла з соцмереж.

Вже протягом чотирьох днів на її сторінці в Instagram не з'являються нові пости.

Зазначимо, що до цього скандалу Лорак постила у себе на сторінці і ділилася з шанувальниками фотографіями практично кожен день.

Остання публікація Кароліни в Instagram – фото з співачкою Любов'ю Успенською.

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Користувачі соцмережі стривожилися, де пропала їхня улюблена співачка.

"Каролина, коли нові публікації, ми сумуємо, як ваші справи?", "Кароліна, куди ви пропали? Ми хвилюємося за вас", "Кароліна? Ви де? Ми скучили за вашим історіям і публікацій!", "Не зникає, шанувальники люблять вас", "Кароліна, ми вам дуже сумуємо", - пишуть в мережі.

"Кароліна, доброго дня! Сумуємо за Вами, дорога. Чекаємо Ваших чудових селфи і щиру посмішку. А вже сьогодні ввечері, будемо насолоджуватися фестивалем "Спека" на Першому каналі і милуватися Дівою! Обіймаю", - додали фани співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

"Люди ніколи не будуть цінувати те, що мають. Сам переживаю розрив. Все налагодиться тільки вперед і тільки на світ!" - діляться порадами юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше повідомлялося, що дружина Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу помітили в компанії "тусовщиці" Яни Бєляєвої в одному з київських клубів.

Пізніше в ЗМІ з'явилися чутки, що чоловік Ані Лорак постійно змінює співачці.

Diva Ані Лорак