Ізраїль можуть позбавити права проводити Євробачення: Барзілай звинуватили в плагіаті

Епатажна співачка потрапила в серйозний скандал

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2018 Нетта Барзілай зазнала критики і звинувачень в плагіаті. Про це повідомляє ESC Today.

За інформацією видання Walla, композиція "Toy", виконана Барзілай, є плагіатом на пісню групи The White Stripes "Seven Nation Army".

Фото: Нетта Барзілай (facebook.com/EurovisionSongContest)

Медіахолдинг Universal Music вже направив попереджувальне лист авторам "Toy"Дорону Медалі і Ставу Бегеру із звинуваченнями в плагиате.

Зазначимо, що статуті Євробачення передбачає обов'язкову оригінальність композицій.

Тому, якщо звинувачення в плагіаті будуть доведені, Нетто Барзілай можуть дискваліфікувати, а конкурс "Євробачення" не відбудеться в Ізраїлі в наступному році.

Раніше повідомлялося, що Нетта Барзілай розповіла про те, що менеджери на початку її кар'єри вимагали від неї наслідування знаменитої поп-зірці Адель.

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