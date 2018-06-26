Відома голлівудська актриса госпіталізована відразу після виходу з в'язниці

Американська зірка потрапила до лікарні через кілька годин після звільнення

Відома американська актриса Хізер Локлір, відома за серіалом "Район Мелроуз", потрапила до лікарні буквально через кілька годин після того, як вона вийшла з в'язниці. Про це повідомляє видання TMZ.

Фото: Хізер Локлір (twitter.com/aol)

За день до інциденту актриса вела себе не зовсім адекватно, і її рідні викликали поліцейських та лікарів. Актриса побила співробітників екстрених служб, коли ті хотіли її вгамувати. Хізер відправили спочатку в лікарню, а потім заарештували.

Причиною подібної поведінки, можливо, стали наркотики.

Зірка заплатила заставу в розмірі 20 тисяч доларів і повернулася додому. Але, по всій видимості, відразу повернулася до наркотиків і знову потрапила в лікарню. За даними джерела видання, Хізер планує добровільно пройти курс лікування від наркозалежності.

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