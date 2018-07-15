Відома голлівудська актриса і модель вагітна первістком (фото)

Фото: (pixabay.com/Bgmfotografia)

Про цікаве положення модель розповіла сама

Популярна американська модель, актриса і блогер Кейт Аптон незабаром вперше стане мамою. Про свою першу вагітність дівчина розповіла шанувальникам в мікроблозі в Instagram.

Про те, що 26-річна модель Кейт Аптон разом зі своїм чоловіком баскетболістом Джастіном Верландером стануть батьками, стало відомо з нещодавньої публікації акторки. На знімку, який з'явився на офіційній сторінці зірки в соціальній мережі, видно кругленький животик. Швидше за все зірка вирішила розповісти про це перш, ніж шанувальники самі помітять її цікаве положення.

"Вагітна у Майямі", — лаконічно підписала знімок зірка.

Фото: (instagram.com/kateupton)

Кейт і Джастін познайомилися на зйомках рекламного ролика в 2012 році. З невідомих причин в 2013 році закохані ненадовго розійшлися, але незабаром помирилися. Через три роки, влітку 2016 року Верландер зробив зворушливу пропозицію руки і серця своїй коханій. У листопаді 2017-го закохані одружилися. Церемонія одруження пройшла в середньовічній церкві з видом на долину Монтальчіно (Тоскана, Італія).

Фото: (instagram.com/kateupton)

Нагадаємо, що Кейт Аптон зіграла у фільмах "Інша жінка", "Як вкрасти хмарочос", "Горе-творець" та "Стоянка".

Слід нагадати, що шанувальники Регіни Тодоренко не втомлюються будувати гіпотези про її вагітність. Новим приводом до роздумів фанатів став її наряд на власному ТВ-шоу Регіни.

Відео: (video.rbc.ua)