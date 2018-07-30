Відома російська зірка потрапила в "Чистилище"

Фото: Ганна Семенович (instagram.com/ann_semenovich)

Популярна співачка потрапила в базу "Миротворця"

Відома російська співачка, екс-солістка гурту "Блестящие", телеведуча і колишня фігуристка Анна Семенович, яка нещодавно була помічена на території окупованого Донецька і анексованого Криму, потрапила в базу "Миротворця". Відповідний запис з'явився в розділі "Чистилище".

"Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим. Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі. Співпраця з проросійськими терористичними організаціями. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України", - сказано на сайті організації.

Фото: Анна Семенович (instagram.com/ann_semenovich)

Зокрема, Семенович незаконно побувала в окупованій Ялті.

Скріншот поста (instagram.com/ann_semenovich)

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Нагадаємо, зірка російського шоу-бізнесу засвітилася на концерті в окупованому Донецьку. Є інформація про те, що зірки з РФ збираються виступити ще й в окупованому Луганську.

Раніше повідомлялося, що Анні Семенович прооперували груди. У виконавиці виявили пухлину.

До речі, Анну Семенович назвали "чорною вдовою".

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