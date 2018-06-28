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Відома українська актриса стала мамою

STYLERЗірки        28.06.2018 - 14:25
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Зірка серіалу "Коли ми вдома" народила дитину

Ірина Андрєєва, яка виконує роль Оксани в серіалі "Коли ми вдома", восени 2017 року народила сина.

Мало хто знав про це, оскільки її героїня в серіалі теж була вагітна. Тому під час зйомок четвертого сезону, в минулому році, актриса ходила спочатку з накладним животом, а потім зі своїм власним. У яких серіях животик справжній, а в яких ні, глядачі можуть спробувати вгадати, переглянувши четвертий сезон серіалу.

Фото: Ірина Андрєєва (прес-служба)

"Так, так співпало, що я завагітніла під час вагітності своєї Оксани. Перший час довелося зніматися з накладним животом, потім я "наздогнала" героїню, і досить було свого. А коли прийшов час, пішла в декрет і тихенько народила", - розповіла Ірина.

Іра довго не розповідала про своє становище, поки синові не виповнилося 8 місяців.

Фото: Ірина Андрєєва (прес-служба)

"З дитинства мріяла про двох хлопчиків і точно знала, що одного назву Максимом. А народився він в один день з моїм чоловіком - 16 жовтня", - поділилася актриса.

До речі, Тимур Мірошниченко вперше показав новонароджену дочку.

Молоді батьки вирішили влаштувати милу фотосесію для крихти, яка з'явилася на світ 18 червня.

Мама Мії - юрист Інна Рудик. Весілля Тимура і Інни відбулася 21 січня 2018 року в одному зі столичних ресторанів. А пропозиція руки і серця, провідний зробив своїй коханій в Барселоні, в день її народження.

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Теги: актриса, роды
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