Відома українська актриса стала мамою

Зірка серіалу "Коли ми вдома" народила дитину

Ірина Андрєєва, яка виконує роль Оксани в серіалі "Коли ми вдома", восени 2017 року народила сина.

Мало хто знав про це, оскільки її героїня в серіалі теж була вагітна. Тому під час зйомок четвертого сезону, в минулому році, актриса ходила спочатку з накладним животом, а потім зі своїм власним. У яких серіях животик справжній, а в яких ні, глядачі можуть спробувати вгадати, переглянувши четвертий сезон серіалу.

Фото: Ірина Андрєєва (прес-служба)

"Так, так співпало, що я завагітніла під час вагітності своєї Оксани. Перший час довелося зніматися з накладним животом, потім я "наздогнала" героїню, і досить було свого. А коли прийшов час, пішла в декрет і тихенько народила", - розповіла Ірина.

Іра довго не розповідала про своє становище, поки синові не виповнилося 8 місяців.

Фото: Ірина Андрєєва (прес-служба)

"З дитинства мріяла про двох хлопчиків і точно знала, що одного назву Максимом. А народився він в один день з моїм чоловіком - 16 жовтня", - поділилася актриса.

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