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Відома українська група випустили пісню про кращих друзів

STYLERЗірки        26.06.2018 - 02:18
"Фіолет" (фото: прес-служба групи)
"Фіолет" (фото: прес-служба групи)

"Фіолет" присвячують нову пісню тим, без кого це життя неможливе

Популярна українська група "Фіолет" порадувала шанувальників новим треком "Найкращий друг". Музиканти впевнені, що кращим другом може бути хто завгодно - людина з дитинства, випадковий знайомий, хтось із батьків або друга половинка. Кращий друг - це той, хто почує тебе, навіть коли ти мовчиш.

"Саме про людей, яким можна віддавати час, емоції, душу і навіть життя - ця пісня", - коментує фронтмен Сергій Мартинюк.

Саундпродюсером треку вже традиційно став Артур Данієлян, який працював з такими музикантами, як СКАЙ, Фоззі (ТНМК), Yurcash, "Без Обмежень" і багатьма іншими.

"Фіолет" - це в першу чергу навіть не музична група, це велика і дружна сім'я. Пісня "Найкращий друг" - нагадування усім нам, що ми не самі", - коментує він.

Фіолет - Найкращий друг

Трек "Найкращий друг" увійде в альбом "Aurora", гроші на запис якого музиканти шукають через краудфандингову кампанію.

Текст пісні "Найкращий друг":

Я написав тисячі слів,
Я так хотів знати, що далі,
Запам'ятай світло цих днів,
Не розміняй життя на медалі...

Все в нас попереду!..
Цей біль гартує дух.
Все в нас попереду!..
Ти мій найкращий друг.
А-а-а, дороги й час,
Не загубитися.
А-а-а, як в перший клас,
Жити і вчитися!

Мама не спить, серце щемить,
Я так хотів, аби ти гордилась,
В наших дзвінках - ціле життя,
Я б обійняв і ти б притулилась.
Не шукай сто причин!
У життя неписані правила,
Я без тебе нічий...
Щастя має свою ціну.

Все в нас попереду!..
Цей біль гартує дух.
Все в нас попереду!..
Ти мій найкращий друг.
А-а-а, дороги й час,
Не загубитися.
А-а-а, як в перший клас,
Жити і вчитися!

Додамо, що "Фіолет" вже зняли кліп на цю пісню. Однією з локацій стала парковка на даху київського торгового центру.

"Фіолет" (фото: прес-служба групи)

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Раніше Styler писав про те, що популярна українська група представила "осінній" кліп.

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Теги: украинская музыка
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