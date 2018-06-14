Відома українська співачка постала в образі французької кінодіви Катрін Денев

Такою співачку не бачив навіть її чоловік

Знаменита українська співачка Катерина Бужинська взяла участь у новій пристрасній фотосесії. Зірка вразила шанувальників чорно-білими знімками, на яких постала в образі французької кінодіви Катрін Денев.

Такою володарку чудового голосу побачила фотограф Олеся Іскова, яка співпрацює з європейськими глянцами і запропонувала втілити свою ідею на фотосесії. На думку фотографа, Бужинська – єдина в українському шоубізі, хто змогла б впоратися з цим завданням.

Фото: Катерина Бужинська (Олеся Іскова/прес-служба)

"Я відразу ж відгукнулася на цю пропозицію з трьох причин: я в такому образі ще ніколи не була, мене навіть мій чоловік не бачив! – каже співачка. – Я вважаю Катрін Денев дуже красивою жінкою. І я обожнюю чорно-білі фотографії. У них є магія: вони допомагають показувати душу людини і дуже точно передавати емоції, що не під силу кольоровим знімкам".

На фото Бужинську можна побачити в елегантному боді і крислатому капелюсі, який дизайнер Леся Патока представила спеціально для фотосесії.

Фото: Катерина Бужинська (Олеся Іскова/прес-служба)

До речі, цей спокусливий образ був задуманий для нового дуету Бужинської зі співаком Олегом Вердом, з яким вона виконала пісню "Два минуса, два плюса".

Це композиція про кохання та притягання один до одного сильної чуттєвої жінки і юного напористого чоловіка.

Відео: "Два міиуса, два плюса" (YouTube/KATERYNA BUZHYNSKA Official)

Нагадаємо, у Києві виступить всесвітньо відома група Gorillaz. Легендарні британці зазначили 100 літрів алкоголю і бісквітні торти у свій райдер.

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