Відома українська співачка постала в образі французької кінодіви Катрін Денев

Такою співачку не бачив навіть її чоловік
Знаменита українська співачка Катерина Бужинська взяла участь у новій пристрасній фотосесії. Зірка вразила шанувальників чорно-білими знімками, на яких постала в образі французької кінодіви Катрін Денев.
Такою володарку чудового голосу побачила фотограф Олеся Іскова, яка співпрацює з європейськими глянцами і запропонувала втілити свою ідею на фотосесії. На думку фотографа, Бужинська – єдина в українському шоубізі, хто змогла б впоратися з цим завданням.
Фото: Катерина Бужинська (Олеся Іскова/прес-служба)
"Я відразу ж відгукнулася на цю пропозицію з трьох причин: я в такому образі ще ніколи не була, мене навіть мій чоловік не бачив! – каже співачка. – Я вважаю Катрін Денев дуже красивою жінкою. І я обожнюю чорно-білі фотографії. У них є магія: вони допомагають показувати душу людини і дуже точно передавати емоції, що не під силу кольоровим знімкам".
На фото Бужинську можна побачити в елегантному боді і крислатому капелюсі, який дизайнер Леся Патока представила спеціально для фотосесії.
Фото: Катерина Бужинська (Олеся Іскова/прес-служба)
До речі, цей спокусливий образ був задуманий для нового дуету Бужинської зі співаком Олегом Вердом, з яким вона виконала пісню "Два минуса, два плюса".
Це композиція про кохання та притягання один до одного сильної чуттєвої жінки і юного напористого чоловіка.
Відео: "Два міиуса, два плюса" (YouTube/KATERYNA BUZHYNSKA Official)
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