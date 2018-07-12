Відома українська співачка вирішила знятися в кіно в Росії

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники співачки заявили, що з нетерпінням чекають виходу фільму

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка довгий час живе і працює в Росії, похвалилася, що знімається в кіно під Петербургом. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Поки я знімаюся в кіно під Петербургом, про який поки що не можу нічого розповідати і показувати свій образ, вирішила згадати відпустку, який вже забула і щасливе фото мого червня", - коротко написала Брежнєва.

Скріншот поста (instagram.com/ververa)

Також вона прикріпила до посту фото з свого червневого відпочинку.

Шанувальники співачки висловили своє захоплення від незвичайного образу Віри на знімку, а також зявили, що з нетерпінням чекають виходу фільму.

"Гарна, свіжа і неймовірно жіночна!", "Віра, ви красуня. Ось Собчак кожні свої труси брендові виставляє на показ. А ви як те все безкоштовно?", - фани відзначили Брежнєвої.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

"Ви теж наша людина, пітерський. Я хоч і в четвертому чи п'ятому поколінні, але ви наша людина", "Віра, ви мила дівчина, але актриса з вас ніяка", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

"Чекаю прем'єри від вас. Особливо мені подобається "Любов у великому місті", - заявили шанувальники співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва поділилася архівним знімком з сестрами. Співачка виклала їх спільне чорно-біле фото, на якому вони з щасливими посмішками відображені на барвистому фоні.

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